مقاتلات إيرانية توجّه تحذيرا لسفينتين تابعتين للتحالف الدولي

وجهت مقاتلات إيرانية تحذيرا لسفينتين تابعتين للتحالف الدولي أثناء مناورات مشتركة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأوضحت وكالة تسنيم للأنباء، استناد إلى المتحدث باسم المناورات الأميرال سيد محمود موسوي، أن طائرات استطلاع إيرانية رصدت سفينتين تابعتين لأسطول التحالف الدولي قرب منطقة المناورات.

وأكد الأميرال موسوي أن طائرات إيرانية قامت بالتحليق فوق السفينتين البحريتين ووجهت لهما إنذارا بالابتعاد عن منطقة المناورة.

وانطلقت اليوم مناورات "محمد رسول الله" المشتركة بين صنوف القوات المسلحة الإيرانية، في دورتها الخامسة جنوب شرقي إير ان.

وتهدف المناورة إلى رفع مستوى المهارة الدفاعية لدى أفراد الجيش الإيراني ونقل تجاربهم إلى جانب تقييم التدريبات السنوية والتنسيق بين قوات الجيش.

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المصدر: tasnimnews.com

ألكسندر توميلين