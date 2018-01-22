إخراج النواب العرب من الكنيست الإسرائيلي قبيل كلمة نائب ترامب

أفادت وكالة "رويترز" بأنه تم إخراج النواب العرب من الكنيست الإسرائيلي، وذلك بعد اعتراضهم على كلمة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

كما ذكرت مراسلتنا في القدس أن النواب العرب رفعوا لافتات احتجاجية وصورا للقدس تعبيرا عن رفضهم لزيارة بينس للقدس.

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وأضافت أن بينس أشار في كلمته أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى أن السفارة الأمريكية ستفتح بالقدس قبل نهاية العام القادم.

وقال بينس "القدس هي عاصمة إسرائيل.. وعلى هذا النحو فإن الرئيس (دونالد) ترامب أصدر توجيهاته إلى وزارة الخارجية لبدء التحضير المبدئي لنقل سفارتنا".

تجدر الإشارة إلى أن بينس قد وصل إلى إسرائيل الأحد 21 يناير الجاري بعد زيارة القاهرة وعمّان.

المصدر: وكالات

أحمد باديان