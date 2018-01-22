نزاربايف يطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع ترامب

أطلع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تفاصيل مباحثاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للكرملين في أعقاب مكالمة هاتفية بين نزاربايف وبوتين اليوم، أن "رئيس كازاخستان أطلع الرئيس الروسي بالتفصيل على نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة والمباحثات التي أجراها هناك مع دونالد ترامب".

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وأشير في البيان إلى أن الرئيسين بحثا جملة من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وبينها الوضع في أفغانستان وسوريا وشبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا، بالإضافة إلى بعض القضايا المطروحة على أجندة التعاون الروسي الكازاخستاني.

وذكر الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الكازاخستاني.

والجدير بالذكر أن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف قام الأسبوع الماضي بزيارة للولايات المتحدة، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية عدم انتشار أسلحة الدمار الشمال، الذي انعقد بمبادرة من كازاخستان.

المصدر: موقع الكرملين

أنطون زوييف