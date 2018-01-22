رئيس الأكوادور: لجوء أسانج سبب لنا أكثر من مشكلة

اعتبر رئيس الأكوادور لينين مورينو أن قضية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج "مشكلة موروثة"، معربا عن الأمل بحلها قريبا.

وقال مورينو في حديث متلفز: "نأمل في التوصل خلال فترة قصيرة إلى نتيجة إيجابية حول هذه النقطة التي سببت لنا أكثر من مشكلة".

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والجدير بالذكر، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج الذي نشر العديد من والثائق السرية الحساسة المتعلقة بالعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، لجأ إلى سفارة الأكوادور في لندن منذ 2012، خوفا من الملاحقة القضائية وتسليمه للسويد حيث يتهم بارتكاب جريمة اغتصاب، أو للولايات المتحدة.

وفي منتصف الشهر الجاري تم الإعلان عن منح جوليان أسانج الجنسية الأكوادورية.

المصدر: فرانس برس

أنطون زوييف