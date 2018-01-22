الجيش البريطاني: لا نستطيع مجاراة الجيش الروسي!

نقلت صحيفة "ذي تليغراف" عن كلمة لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر سيلقيها اليوم، أن جيش بلاده يتخلف عن الجيش الروسي ولا قدرة له على صد صواريخه المجنحة.

وشدد كارتر في كلمته على خطورة التهديد الذي تمثله الصواريخ المجنحة الروسية التي استخدمت بنجاح في سوريا، لافتا إلى أن لندن ليست لديها القدرة على الحماية منها.

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ومن الواضح أن المسؤول العسكري البريطاني الرفيع يقصد بحديثه، صواريخ "كاليبر" الروسية.

وأعرب الجنرال البريطاني عن الأسف لخفض نفقات التطوير العسكري في بلاده، مشيرا إلى أن موسكو نجحت في السنوات الأخيرة في استعراض إمكانياتها العسكرية، التي يصعب على بريطانيا مجاراتها.

علاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر، أن مسؤولين عسكريين بريطانيين رفيعين يشعرون بالقلق حيال التفوق الروسي الساحق في مجالات المدفعية والحرب الإلكترونية وتقنية الكمبيوتر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وصفت في وقت سابق في استراتيجيتها الجديدة التنافس مع روسيا والصين بالأولوية المبدئية، وطالبت بالمزيد من تمويل التصدي الاستراتيجي لهذين البلدين، حيث يعتقد البنتاغون أن موسكو وبكين تمثلان تهديدا لأمن وازدهار الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر