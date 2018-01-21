ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في كابل إلى 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى فندق "إنترناشينال" في العاصمة الأفغانية كابل إلى 18 قتيلا منهم 14 أجنبيا، حسبما نقلت وسائل إعلام عن الداخلية الأفغانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش أعلن السبت أن مسلحين انتحاريين اقتحموا فندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة كابل، ووقعت عقب ذلك انفجارات في محيط الفندق.

وذكرت مصادر إعلامية أن الفندق كان يستضيف مؤتمرا للتكنولوجيا المعلوماتية يحضره خبراء من 34 ولاية أفغانية لحظة وقوع الهجوم، وتمكّن الإرهابيون من احتجاز الكثير من النزلاء والموظفين قبل شن هجومهم.

وأعلنت السلطات الأفغانية اليوم تطهير الفندق وتصفية الإرهابيين، بالإضافة إلى إنقاذ 153 شخصا، بينهم 41 أجنبيا، وتبنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي نفذه 5 مسلحين من الحركة.

إقرأ المزيد

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأوكرانية بافيل كليمكين، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقتل 6 أوكرانيين، وكتب: "أبلغت الرئيس الأوكراني بمقتل 6 مواطنين أوكرانيين نتيجة الهجوم على الفندق في كابول، ونتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في أفغانستان لمعرفة ظروف هذا العمل الإرهابي".

ولم تكشف السلطات الأفغانية عن جنسيات الضحايا الآخرين، أو هوياتهم.

المصدر: وكالات

أحمد باديان