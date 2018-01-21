كبرى الفرق العسكرية الأوكرانية تعيد انتشارها في دونباس

غادرت إحدى أكبر الفرق العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المناطق المتنازع عليها في إقليم "دونباس"، عائدة إلى مكان تموضعها الدائم في الإقليم، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

ووفقا للوكالة الروسية، فقد غادر جنود فرقة المشاة الجبلية رقم 128 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، المعروفة باسم "فيلق زاكارباتسكي"، منطقة اشتهرت بالعمليات القتالية بين الجيش الأوكراني والمسلحين في الإقليم.

ولم تفصح القيادة العامة للجيش الأوكراني عن اسم المنطقة التي ستستقر فيها الفرقة 128، ولكنها أعلنت أن الفرقة لن تعود إلى مكانها الذي غادرته قبل يوليو القادم.

كما أعلنت قيادة الجيش الأوكراني أن "جميع أفراد الفرقة عادوا دون خسائر في الأرواح ويتمتعون بصحة جيدة" .

وكان البرلمان الأوكراني قد صادق الخميس الماضي على مشروع قانون يهدف إلى إعادة دمج منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، ووصف بيان صدر عنه، الأراضي الخارجة عن سيطرة كييف بـ" المحتلة".

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة