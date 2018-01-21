رويترز: الشرطة التركية تفرق مظاهرة مؤيدة للأكراد في أنقرة

ذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن والشرطة قامت بتفريق متظاهرين مؤيدين للأكراد في العاصمة أنقرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وأكد شهود عيان أن الشرطة استخدمت "رذاذ الفلفل" لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا للاحتجاج على عمليات "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي وسلاح الجو ضد الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وأشار آخرون إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 12 محتجا في مدينة إسطنبول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر في وقت سابق المعارضة المؤيدة للأكراد من عدم الاحتجاج على العمليات العسكرية في عفرين.

وقال: "قوات الأمن ستتدخل بشكل فعلي إذا قام أحد بالتظاهر ضد عملياتنا العسكرية".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي