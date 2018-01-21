مدوّنون روس يدعون "للتبرع لتمويل الدعاية الأمريكية"!

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه لن يتم تحديث حسابها باللغة الروسية في تويتر بسبب التأخير في إقرار الميزانية الأمريكية.

وقالت الصفحة نفسها التي تحمل اسم "الولايات المتحدة باللغة الروسية": "بسبب التأخير في اعتماد الميزانية، لن يتم تحديث هذا الشريط بانتظام. من فضلكم تابعوا حسابنا باللغة الإنكليزية للحصول على المزيد من المعلومات".

وأثار ذلك الكثير من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا أحد المتابعين إلى إنشاء "حقيبة ياندكس" مالية وجمع التبرعات عليها من هنا وهناك لمساعدة الصفحة الأمريكية في مواصلة عملها الدعائي.

وكتب مستخدم آخر: "ما رأيكم العمل مجانا لصالح وزارة الخارجية الأمريكية؟".

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والوكالات الفدرالية الأمريكية، توقفت عن العمل بعد فشل الكونغرس في إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة.

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ولتمرير مشروع القانون، كان يجب جمع 60 صوتا من أصل 100 في مجلس الشيوخ الأمريكي ولكن الأقلية الديمقراطية عرقلت إقرار هذه الوثيقة التي نالت تأييد 50 عضوا فقط.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين