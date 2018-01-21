لندن تخطط لإجلاء البريطانيين عن كوريا الجنوبية

أفادت صحيفة Sunday Times بأن وزارة الدفاع البريطانية تضع خطة لإجلاء البريطانيين من كوريا الجنوبية في حال وجهت كوريا الشمالية ضربة مفاجئة لجارتها الجنوبية.

وذكرت الصحيفة أن شخصيات عسكرية رفيعة زارت كوريا الجنوبية لأسبوعين في أكتوبر الماضي لتقييم الوضع على أراضيها، وأن العسكريين البريطانيين تشاوروا مع زملائهم الأمريكيين، وزاروا المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وفي الوقت الراهن عاد الوفد من جديد إلى كوريا الجنوبية لمدة 10 أيام لمواصلة العمل هناك.

ويثير قلق لندن، احتمال ضرب الولايات المتحدة كوريا الشمالية،ما سيدفع بيونغ يانغ على توجيه ضربات انتقامية لكوريا الجنوبية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 8 آلاف مواطن بريطاني يقيمون بشكل دائم في كوريا الجنوبية التي يزورها سنويا حوالي 100 ألف سائح بريطاني.

وفي حال نشوب نزاع عسكري أو ظهور خطر قيامه ستجري توصية هؤلاء بالحضور إلى نقاط الإجلاء، لكي يتم نقلهم على متن طائرات عسكرية ومدنية.

وتقول السفارة البريطانية في سيئول إن سلطات لندن مستعدة أيضا لمساعدة كل المتزوجين من مواطنين بريطانيين وأطفالهم، بغض النظر عن الجنسية.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية قد احتدم بعد تنفيذ بيونغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية، وفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية جديدة مؤخرا على كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين