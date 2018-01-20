الشرطة النيجيرية تحرر 4 مخطوفين غربيين

نجحت القوات الحكومية في نيجيريا في تحرير كنديين وأمريكيين، خطفوا في كمين على طريق شمالي نيجيريا.

وقال المتحدث باسم ولاية كادونا مختار عليو لـ"فرانس برس": "المحررون الـ4 جميعا بصحة جيدة، وتسلمت السفارتان الأمريكية والكندية المحررين بعد الإفراج عنهم في الساعة الخامسة صباحا (4.00 ت غ)".

وأضاف المسؤول النيجيري أن السلطات اعتقلت شخصا يشتبه بأن له صلة في خطف الرعايا الغربيين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "عمليه التحرير تمت بفضل جهود الشرطة التي نشرت وحدات خاصة بحثا عنهم في الغابات المحيطة بمكان خطفهم".

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ورفض عليو الكشف عن تفاصيل عملية الإفراج، وقال "لا يمكنني الآن أن أؤكد ما إذا كانت جرت مفاوضات أو دفعت فدية"، معللا ذلك بأنها "معلومات سرية لا يمكن الكشف عنها" حاليا.

يذكر أن المحررين خطفوا، بينما كانوا في طريقهم إلى العاصمة الفدرالية أبوجا في رحله عمل، بالقرب من ولاية كادونا المشهورة بعصابات الخطف.

المصدر: رويترز

أحمد باديان