بيونغ يانغ تتراجع عن إرسال فريق إلى سئول لتفقد تحضيرات الأولمبياد

ألغت بيونغ يانغ خطتها لإرسال فريق لتفقد مواقع عروض الفرقة الفنية أثناء أولمبياد بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في الوقت الذي تتطلع فيه سيئول لمعرفة سبب إلغاء الخطة.

وقال مسؤول في سيئول: "أبلغتنا كوريا الشمالية يوم أمس بإلغاء خطة إرسال فريق المقدمة للفرقة الفنية بدون تحديد السبب في ذلك، وتخطط الوزارة لمعرفة السبب في إلغاء الخطة عبر خط الاتصال بين البلدين عبر الحدود".

وكانت كوريا الشمالية ألغت في تمام الساعة العاشرة ليلة الجمعة الماضية خطتها لإرسال فريق المقدمة لتفقد مواقع العروض لفرقة سامزييون الموسيقية في كوريا الجنوبية أثناء أولمبياد بيونغ تشانغ.

ويرى المراقبون حول خلفية إلغاء الخطة، أن كوريا الشمالية شعرت بعبء نفسي كبير لكونها أول زيارة لمسؤولين كوريين شماليين منذ تسلم الرئيس مون جيه-إن مهامه الحكومية.

وناقش الجانبان يوم أمس طريقة التغطية الإعلامية لزيارة فريق المقدمة برئاسة مديرة فرقة سامزييون الموسيقية هيون سونغ -وول التي جذبت اهتمام وسائل إعلام في الجنوب إلا أن الجانب الشمالي أبدى عدم رغبته في تركيز وسائل الإعلام على مديرة الفرقة.

المصدر: يونهاب

نتاليا عبدالله