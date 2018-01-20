موسكو تعتبر مقتل السياسي الصربي إيفانوفيتش عملا إرهابيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، أن موسكو تعتبر مقتل السياسي الصربي أوليفر إيفانوفيتش "عملا إرهابيا"، يهدف إلى التخويف.

وقال لوكاشيفيتش خلال اجتماع لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا، السبت: "يعتبر مقتل السياسي الصربي أوليفر إيفانوفيتش في 16 يناير/ كانون الثاني 2018، بمدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا عملا إرهابيا يهدف إلى تخويف السكان الصرب في شمالي كوسوفو".."قتل إيفانوفيتش يسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة الاهتمام بحالة الأطراف المختلفة في كوسوفو".

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وكانت وسائل إعلام كشفت عن مكافأة في كوسوفو لمن يدلي بأي معلومات عن مقتل إيفانوفيتش.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار على إيفانوفيتش من سيارة كانت تقلهم لحظة دخوله مكتب حزب "الحرية والديمقراطية والحقيقة" الذي يترأسه، في مدينة كوسوفسكا ميتروفيتسا ذات الأغلبية الصربية شمالي كوسوفو الثلاثاء الماضي، وأدى الحادث لمقتله.

المصدر: gazeta.ru + وكالات

أحمد باديان