الداخلية الأفغانية: انتحاريون يقتحمون فندق إنتر كونتيننتال في كابل

أعلن نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحين انتحاريين اقتحموا فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابل، وسمع على إثر ذلك دوي انفجارات في محيط الفندق.

وقال المتحدث: "هاجم 3 إلى 4 مسلحين فندق إنتركونتيننتال وسط العاصمة كابل، واشتبكوا مع قوات الأمن".

وأضاف: "لا توجد تفاصيل عن هوية المسلحين أو الجهة التي ينتمون إليها لحد الآن، ولكن من المؤكد أن من بين المهاجمين انتحاريين".

وأكدت مصادر إعلامية أفغانية سماع دوي انفجارات في محيط الفندق، ونقلت عن شهود عيان أن مسلحين، يعتقد أنهم انتحاريون، اقتحموا بهو الفندق.

يتبع.