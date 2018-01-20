الشرطة البريطانية توقف طيارا ثملا قبيل الإقلاع!

أوقفت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، قائد طائرة تقل 300 راكب تابعة للخطوط الجوية "British Airways"، قبل الإقلاع بدقائق من مطار غاتويك.

ووفقا لصحيفة Daily Mail، فقد وقعت الحادثة في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، في 18 يناير، مع الرحلة رقم 2063 المتجهة إلى موريشيوس.

تجدر الإشارة إلى أن أفراد طاقم الطائرة أبلغوا الشرطة بعد أن شعروا برائحة كحول تنبعث من الطيار، قبل دقائق من الإقلاع التي جاءت واقتادت الطيار المخمور، ولا يزال رهن الاعتقال.

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ونتيجة لذلك، أجلت الرحلة لمدة ساعتين ونصف الساعة، وأعربت الشركة الناقلة بدورها، عن أسفها إزاء الحادث، وذكرت أنها رغم هذا الحادث المحزن فإن سلامة العملاء والموظفين تعتبر أولوية للشركة.

المصدر: life.ru