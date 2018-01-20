موسكو تعلن نقل الشرطة العسكرية الروسية من عفرين إلى منطقة تل رفعت تحسبا لاستفزازات
Sputnik
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صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن قيادة القوات الروسية في سوريا اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة الجنود الروس في عفرين.
وقالت الوزارة في بيان: "اتخذت قيادة القوات الروسية في سوريا تدابير لضمان سلامة الجنود الروس الذين كانوا في منطقة عفرين، حيث بدأت القوات المسلحة التركية "عملية خاصة" ضد المجموعات الكردية".. "ولمنع الاستفزازات المحتملة، واستبعاد الخطر الذي قد يهدد حياة الجنود الروس وسلامتهم، نقل الفريق العامل التابع لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة والشرطة العسكرية في منطقة عفرين إلى منطقة تل رفعت".
وتابعت الوزارة: "المركز الروسي للمصالحة يراقب الوضع داخل وحول منطقة تل رفعت، من أجل توفير المساعدة اللازمة والفورية للمدنيين على مغادرة منطقة القتال".
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
أحمد باديان
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