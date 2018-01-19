ألمانيا تنظر في قرار أوكرانيا إعادة دمج دونباس

أعلنت السلطات الألمانية عن نيتها النظر في القانون الأوكراني بشأن إعادة دمج منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا وذلك لتأكيد مدى تماشيه مع اتفاقات مينسك بشأن التسوية هناك.

وأوضح شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن سلطات بلاده لا تستطيع إعطاء أي تقدير للقانون الآن وأنها بحاجة إلى دراسة نص الوثيقة.

من جهته أعرب راينر برول الناطق باسم الخارجية الألمانية عن اعتقاده أن القانون الأوكراني حول إعادة دمج دونباس يؤكد تمسك سلطات كييف بالتسوية السلمية في جنوب شرق أوكرانيا ولا يهدف إلى تصعيد الوضع هناك.

وكان البرلمان الأوكراني صادق الخميس على مشروع قانون يهدف إلى استعادة منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا ويصف روسيا بـ"العدو"، كما يصف الأراضي الخارجة عن سيطرة كييف بـ "المحتلة".

ويتيح القانون للسلطات الأوكرانية نشر واستخدام القوات المسلحة في دونباس، ويخول الرئيس الأوكراني إعلان حالة الطوارئ دون الرجوع إلى البرلمان.

وقد أسفر النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، منذ اندلاعه سنة 2014 عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وإصابة 22 ألفا آخرين، فضلا عن نزوح عشرات الآلاف عن مناطقهم.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين