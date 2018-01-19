وزير الدفاع الأمريكي يعلن استراتيجية واشنطن للأمن القومي

تعتبر الولايات المتحدة مواجهة روسيا والصين من أولويات استراتيجيتها الدفاعية، التي كشف عنها البنتاغون اليوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في مؤتمر صحفي أعلن خلاله عن الاستراتيجية الجديدة: "المنافسة بين الدول العظمى، وليس الإرهاب، تتصدر الآن الاهتمام فيما يخص الأمن الوطني".

ونشر البنتاغون النسخة المختصرة من "استراتيجية الدفاع الوطني"، التي تم رفع السرية عنها والتي تقع في 11 صفحة. وهذه الوثيقة هي الأولى من هذا القبيل منذ عام 2014، وهي تحدد أولويات وزارة الدفاع الأمريكية، ما سينعكس على النفقات العسكرية التي سيطلبها البنتاغون.

وتعكس الاستراتيجية الجديدة عزم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب التصدي لروسيا والصين.

يتبع