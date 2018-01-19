تايلاند.. اعتقال باكستاني يبيع جوازات سفر مزورة لـ"داعش" بثمن زهيد!

اعتقلت الشرطة التايلاندية، اليوم الجمعة، باكستانيا يزوِّر جوازات السفر ويعتقد أنه باع كميات منها لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الشرطة التايلندية بأن المتهم هو محمد إقبال البالغ من العمر(52 عاما)، واعتقلته في إحدى ضواحي العاصمة بانكوك وفي حوزته جوازات سفر سنغافورية وهندية مزورة، بالإضافة إلى قوالب ورقائق لتزوير تأشيرات دخول لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم مرتبط بمزور إيراني يعمل في الخفاء يطلق عليه لقب "الدكتور"، وكان يبيع هو الآخر جوازات سفر عالية الجودة للاجئين ومهاجرين ومجرمين من عدة جنسيات.

وصرح رئيس مكتب الهجرة الجنرال سوتيبونغ فونغبينت للصحفيين في بانكوك، بأن الباكستاني إقبال عمل في تزوير الوثائق لفترة طويلة متخذا من تايلاند مقرا له، وأن السلطات وجهت له تهم تزوير جوازات سفر وأختام تأشيرات مزورة.

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وقال وزير الدفاع براويت ونغسوان، إن "المشتبه به قام بتزوير تأشيرات وجوازات سفر لتنظيم "داعش"، بهدف تأمين سفرهم من الشرق الأوسط إلى تايلاند"، مضيفا أن "التحقيقات أثبتت أنه لا يبيع الجوازات للتنظيم فقط، وإنما لجماعات أخرى حسب الطلب".

وبحسب ما ذكر مكتب الهجرة التايلاندية، فإن سعر جواز السفر المزور العادي يبلغ بضعة مئات من الدولارات فقط.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان