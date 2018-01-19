الماليزية.. 200 راكب عاشوا لحظات مرعبة بين سيدني وكوالالمبور

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية اضطراريا وسط أستراليا جراء عطل فني تسبب في اهتزاز شديد وإطفاء الإضاءة في الطائرة.

وكانت الطائرة الماليزية من نوع "A300" تحمل 224 راكبا على متنها متجهة من سيدني إلى كوالالمبور.

وقال ركاب على متن الرحلة إن الاهتزازات القوية ظهرت على متن الطائرة بعد أن تعطل نظام الإضاءة الداخلية الخاصة بها بعد 4 ساعات من الإقلاع.

وذكر ركاب آخرون أنهم سمعوا أصوات فرقعة مزعجة ارتفعت حدتها مع مرور الوقت وإن رحلة كانت مثل الجحيم.

وأجبرت الطائرة على القيام بالهبوط الاضطراري في مطار مدينة أليس سبرينغز الأسترالية.

وجاء في بيان للخطوط الجوية الماليزية أنه لم يكن هناك شيء يهدد أمن الرحلة وأن القبطان قرر القيام بالهبوط الاضطراري بسبب عطل فني أصاب أحد محركات الطائرة.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين