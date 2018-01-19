الشرطة البريطانية تطوق محطة قطارات في لندن بسبب عبوة مشبوهة
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طوقت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة محطة قطارات كينغ كروس في لندن بعد ورود أنباء عن وجود عبوة مشبوهة داخل المحطة.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم التعامل مع العبوة المشبوهة وتمت إزالتها من المحطة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
REITERAMOS | Londres: Cerraron las inmediaciones de la estación King's Cross por el hallazgo de un paquete sospechoso. Operativo de @metpoliceuk | Video: Instagram edvindubrovskiy pic.twitter.com/TbUxNK92Ij— C5N (@C5N) 19 января 2018 г.
المصدر: رويترز
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