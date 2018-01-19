 
مباشر

الشرطة البريطانية تطوق محطة قطارات في لندن بسبب عبوة مشبوهة

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تطوق محطة قطارات في لندن بسبب عبوة مشبوهة
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrgr

طوقت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة محطة قطارات كينغ كروس في لندن بعد ورود أنباء عن وجود عبوة مشبوهة داخل المحطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم التعامل مع العبوة المشبوهة وتمت إزالتها من المحطة، دون إعطاء تفاصيل إضافية. 

 المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة