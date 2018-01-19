ماذا يحصل في السويد؟ هستيريا حرب ومنشورات للمواطنين!

كشفت وكالات أنباء محلية وعالمية خططا تجريها الحكومة السويدية لتوزيع منشورات على قرابة 5 ملايين منزل، حول كيفية الاستعداد لحرب قادمة.

وقالت التقارير الواردة في هيئة الإذاعة البريطانية و "سي. إن. إن" الأمريكية، إن المناشير تدعو أيضا المواطنين إضافة للحرب الاستعداد للأزمات والكوارث في حالات السلم أو الاعتداءات التي قد يواجهها المجتمع السويدي.

وتستمر عملية التوزيع خلال الربيع المقبل في كافة أنحاء البلاد.



كما يعرض المنشور خطوات للمواطنين من أجل مساعدتهم على ضمان الحصول على المواد الغذائية، والمياه، في حالة الحصار داخل المنازل.

جدير بالذكر أن هذه المنشورات كانت أول مرة في الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تستخدم منذ ثمانينيات القرن الماضي وهذه المرة جرى ربطها بما أسمته الخطر الروسي والقادم من جهة البلطيق.



وفي فبراير/ شباط 2015، قررت الحكومة السويدية تعزيز الإنفاق الدفاعي بمقدار 720 مليون دولار أمريكي على مدار 5 سنوات.

يذكر أن السويد أيضا رفعت مستوى احتمال الهجوم الإرهابي بعد الحادث الذي وقع في ستوكهولم العام الماضي وأدى لمقتل 5 أشخاص.

المصدر: وكالات