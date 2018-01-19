رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن حملها الأول

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الجمعة، أنها حامل بطفلها الأول وتعتزم أخذ إجازة قصيرة بعد الولادة في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أرديرن، إنها ستستأنف جميع مهامها بعد أن تأخذ عطلة لستة أسابيع بعد الولادة، على أن يتولى نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز رئاسة الحكومة خلال تلك الفترة.

وقالت: "من وجهة نظري الشخصية، أتطلع بشدة إلى دوري الجديد كأم. لكنني أركز بنفس القدر على عملي ومسؤولياتي كرئيسة للوزراء".

حمل السياسية البالغة من العمر 37 عاما والتي تحظى بشعبية كبيرة في بلادها، يعد مثلا يحتذى للزعيمة المنتخبة لمهام عملها وهي حامل، وسابقة في تاريخ نيوزيلندا.

وسبق لبينظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة ووضعت مولودتها إبان رئاستها الحكومة سنة 1990.

المصدر: رويترز

متري سعيد