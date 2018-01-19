البابا فرنسيس يعقد أول زواج على طائرته أثناء زيارته لتشيلي

على ارتفاع 36 ألف قدم وفي أول احتفال من نوعه على متن الطائرة البابوية، عقد البابا فرنسيس قران مضيف ومضيفة خلال رحلته بين مدينتين في تشيلي أمس الخميس.

وأبلغت باولا بودست رويز 39 عاما وكارلوس سويفاردي ألوريجا 41 عاما البابا أنهما أقاما مراسم زواج مدني قبل ثمانية أعوام، وكانا يجهزان بعدها لحفل زفاف كنسي، لكنه ألغي بسبب تضرر كنيستهما في سانتياغو جراء زلزال عام 2010.

وقال سويفاردي للصحفيين بعد عقد البابا قرانه: "أبلغنا البابا بأننا زوجان، ولدينا طفلتان ونود الحصول على مباركته. لكن كانت المفاجأة أنه سألنا إن كنا قد تزوجنا أيضا في الكنيسة".

وشرح الزوجان للبابا كيف أضر الزلزال بالكنيسة التي تمنيا الزواج فيها، وقالت بودست رويز: "غمرنا البابا بحنانه وسألنا: أتريدان أن أزوجكما؟ هل أنتما متأكدان من ذلك؟".

وبعد أن استمع للزوجين، عقد البابا قرانهما الذي شهد عليه إجناسيو سويتو رئيس شركة لاتام للطيران الذي كان على متن الرحلة.

#PopeFrancis married these flight attendants aboard the papal plane flying to Iquique, #Chile this morning.



Their wedding was canceled when an earthquake destroyed their church in Santiago in 2010.



Join us in congratulating the happy couple! #FranciscoEnChilepic.twitter.com/3pQ64oy7nP — Catholic News Agency (@cnalive) January 18, 2018

المصدر: رويترز

متري سعيد