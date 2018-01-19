مقتل رضيع بتعرض حشد لحادث دهس نتيجة نوبة صرع

لقي رضيع في شهره الثامن مصرعه إثر دهس إحدى السيارات عددا من المارة في مدينة ريو دي جانيرو جنوبي البرازيل مساء الخميس.

وأدى الحادث الذي وقع على رصيف كوباكبانا الشهير في المدينة إلى إصابة 15 شخصا على الأقل.

وتم نقل الرضيع المصاب إلى المستشفى، إلا أنه توفي هناك متأثرا بجروحه.

واحتجزت السلطات سائق السيارة، وهو رجل في الـ41 من عمره، قال إنه يعاني مرض الصرع، وأصيب بنوبة في مرضه قبيل الحادث، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة.

المصدر: وكالات

متري سعيد