هايلي لم تعتذر عن إهانة ترامب للأفارقة مكتفية بالأسف

ذكر أناتوليو ندونغ مبا مندوب غينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أن المندوبة الأمريكية نيكي هايلي لم تعتذر للمندوبين الأفارقة عن تصريح الرئيس الأمريكي المهين لهم، مكتفية بالأسف.

وأشار ندونغ مبا إلى أن هايلي "لم تعتذر للمندوبين الأفارقة، لكنها أعربت عن أسفها لما وصل إليه الأمر"، وذلك خلال لقاء مغلق مع السفراء الأفارقة دعا الجانب الأمريكي إلى عقده.

وأضاف ندونغ مبا أن هايلي تذرعت بأنها "لم تحضر الاجتماع الذي أهان فيه ترامب الدول الإفريقية، وليست متأكدة من حقيقة ما قيل هناك، لكنها تأسف لما حدث".

وذكر أن سفراء القارة السمراء، قد أوصوا واشنطن باتخاذ الخطوات التي من شأنها الحد من التوتر الذي أثارته فظاظة ترامب، وأن هايلي وعدت بنقل هذه الرسالة إلى ترامب.

إقرأ المزيد

وأضاف السفير الإفريقي: "نحن ممتنون لهايلي على مشاركتها في اللقاء وتقديم رؤيتها لقضايا التعاون بين الولايات المتحدة وإفريقيا"، ووصف أجواء اللقاء بأنها كانت "ودية جدا".

وسبق لدونالد ترامب وقال في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ لبحث قضايا المهاجرين من هايتي والسلفادور والدول الإفريقية: "ما حاجتنا لهؤلاء القادمين من حثالة الدول".

الدول الإفريقية احتجت، ووزعت بيانا في الأمم المتحدة قالت فيه إنها "مصابة بصدمة شديدة"، وأعربت عن إدانتها "الملاحظات الفاضحة والعنصرية التي تنم عن كراهية الأجانب" الصادرة عن ترامب.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد