بريطانيا: نراقب انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب السودان

أعلنت بريطانيا أنها تراقب عن كثب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، ووعدت بالعمل مع الشركاء الإقليميين على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات واتخاذ إجراءات بحقهم.

وقال المبعوث البريطاني الخاص كريس تروت في جوبا عاصمة جنوب السودان: "كل من يفسد فرص السلام عليه أن يدرك أننا نراقب أي انتهاك لعملية السلام"... "لقد شاهدنا انتهاكات للاتفاق ونقول للأطراف إن هذا غير مقبول".

وحث تروت دول المنطقة على الإبلاغ على الفور عن أي انتهاكات وتحديد المسؤولين عنها.

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وجاءت تصريحات المسؤول البريطاني قبل اجتماعات مع مسؤولين من جنوب السودان، وقال: إنه "سيوضح للحكومة أنه يتوقع منها احترام وقف إطلاق النار".

وتحاول بريطانيا وقوى عالمية الضغط على الحكومة والمتمردين في جنوب السودان لإنهاء القتال والاتفاق على إحلال السلام.

ووقع الجانبان في الشهر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يذكر أن جنوب السودان تعاني من حرب أهلية منذ 4 سنوات نشبت إثر خلاف سياسي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار تطور إلى مواجهة عسكرية.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي