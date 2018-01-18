تمكن من التقاط قاتله بكاميرته قبل أن يفارق الحياة (صورة)
Fotolia / Marcin Poziemski
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrdy
تمكن مواطن بريطاني من التقاط صورة قاتله الذي طعنه بالسكين في قلبه كما أفاد موقع METRO.
وفي الوقائع كان الضحية بصحبة صديقته يجلسان في السيارة عندما اقترب منهما رجل ثلاثيني وسألهم عن مخدرات ومن ثم بدأ بالصراخ عليهم في الوقت الذي بدأ فيه الضحية بتصوير الجاني.
المجرم تمكن من مد يده عبر النافذة وطعن الضحية بسكين في القلب وهو ما التقطته الكاميرا.
Picture that caught a murderer taken by victim seconds before he was stabbed to death #D18https://t.co/As1vT8gI5zpic.twitter.com/4kZBznkghr— Report UK (@ReportUK) January 18, 2018
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)