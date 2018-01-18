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تمكن من التقاط قاتله بكاميرته قبل أن يفارق الحياة (صورة)

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تمكن من التقاط قاتله بكاميرته قبل أن يفارق الحياة (صورة)
Fotolia / Marcin Poziemski
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تمكن مواطن بريطاني من التقاط صورة قاتله الذي طعنه بالسكين في قلبه كما أفاد موقع METRO.

وفي الوقائع كان الضحية بصحبة صديقته يجلسان في السيارة عندما اقترب منهما رجل ثلاثيني وسألهم عن مخدرات ومن ثم بدأ بالصراخ عليهم في الوقت الذي بدأ فيه الضحية بتصوير الجاني.

المجرم تمكن من مد يده عبر النافذة وطعن الضحية بسكين في القلب وهو ما التقطته الكاميرا.

المصدر: وكالات

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