تمكن من التقاط قاتله بكاميرته قبل أن يفارق الحياة (صورة)

تمكن مواطن بريطاني من التقاط صورة قاتله الذي طعنه بالسكين في قلبه كما أفاد موقع METRO.

وفي الوقائع كان الضحية بصحبة صديقته يجلسان في السيارة عندما اقترب منهما رجل ثلاثيني وسألهم عن مخدرات ومن ثم بدأ بالصراخ عليهم في الوقت الذي بدأ فيه الضحية بتصوير الجاني.

المجرم تمكن من مد يده عبر النافذة وطعن الضحية بسكين في القلب وهو ما التقطته الكاميرا.

Picture that caught a murderer taken by victim seconds before he was stabbed to death #D18https://t.co/As1vT8gI5zpic.twitter.com/4kZBznkghr — Report UK (@ReportUK) January 18, 2018

المصدر: وكالات