أمريكيون يقتلون النحل الروسي

قلب مجهولون أكثر من مئة خلية نحل، وتسببوا في مقتل نحو مئتي ألف نحلة في إحدى مدن كاليفورنيا استجلب قسم منها من روسيا.

وأوضحت قناة تلفزيون "KSBW" أن أسراب النحل قتلت بعد أن بللت بالبنزين.

ويقول صاحب حظائر النحل إنه ربى خصيصا نحلا استورد من روسيا وإيطاليا لأنه يتميز بسلوكه غير العدواني.

ويشتبه مربي النحل الأمريكي في تورط جيرانه في هذه الجريمة، وذلك لأنهم كانوا قلقين، لسبب مجهول، على سلامة أطفالهم.

وقدّر صاحب النحل خسائره من إبادة منحلته بأكثر من خمسين ألف دولار، فيما لفت المصدر إلى أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه به في هذه القضية.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر