5 إنجازات لحقوق المرأة في العالم (بينهم بلدان عربيان)

حققت حقوق المرأة في العالم 5 مكاسب جديدة، تغير واقعا لطالما كان يقف في غير صالحها على مر العصور.

1- آيسلندا:



هذا البلد بدأ عام 2018 بوضع قانون يجعل من غير القانوني إعطاء راتب للرجل أكثر من المرأة في نفس التخصص.

القانون بدأ بالسريان على 150000 عامل في أكثر من 1200 شركة.

2- السعودية:

العربية السعودية ومنذ سبتمبر / أيلول الفائت أعلنت بعد مناقشات، عن السماح للمرأة بقيادة السيارة حيث كانت حكرا على الرجال.

3- مصر:

الرئيس المصري أعلن هذا العام عن وصول تمثيل المرأة إلى رقم تاريخي غير مسبوق وهو 15 % في البرلمان و 20 % في الحكومة.

4- الهند:

تزويج القاصرات بات سيعرف قانونيا بأنه نوع من الاغتصاب وستجري المحاكمة على أساسه.

الزواج من أي فتاة عمرها أقل من 18 عاما وبغير موافقتها الكاملة والحرة سيعتبر اغتصابا يعرض الرجل لسجن يصل إلى 10 أعوام.

5- الولايات المتحدة:

ارتفاع كبير في نسبة النساء اللواتي يعملن في الوظائف المكتبية الرفيعة والوظائف السياسية على مستويات المجالس المحلية والبلديات.

المصدر: وكالات