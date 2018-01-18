الأغنام تهدد أكبر قاعدة جوية أمريكية في أوروبا!

وجدت أهم قاعدة أمريكية للدفاع الصاروخي في أوروبا نفسها تحت التهديد "المباشر" بسبب قطيع من الأغنام الفضولية يعود لأحد المزارعين جنوبي رومانيا.

القطيع وحسب محطة ndtv المحلية، اعتاد الرعي في محيط القاعدة ويهاجم مستقبلات الإنذار المبكر ويدفع سياج سور القاعدة مما يجعل صفارات الإنذار تعمل على مدار اليوم.

السلطات الرومانية لجأت إلى شتى الوسائل لمنع المزارع من الرعي وقطيعه المزعج للضيوف بذريعة أن حظيرة القطيع بنيت بدون ترخيص رسمي من المجلس المحلي، لكن المزارع رفع قضية لحماية نفسه من الضرر وقدم وثائق تؤكد أنها كلفته ١٨ ألف يورو.

القاعدة الأمريكية ستبقى تنام وتقوم على صفارات الإنذار إلى أن يبت القضاء الروماني في القضية، ويبعد القطيع عن القاعدة، أو يفصل بين طرفي النزاع بما يبقي الأغنام حية والذئاب شبعانة.

المصدر: نوفوستي