غوتيريش يدافع عن اتفاق إيران النووي

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي محاولة لتبديد المخاوف حيال إيران، يجب أن لا تعرّض الاتفاق النووي المبرم معها للخطر، إذ لم يتم إبرامه إلا بعد "جهد جهيد" .

وقال غوتيرش: "القضايا غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق النووي، يجب التعامل معها دون الإضرار بما يحفظ الاتفاق وإنجازاته"، مؤكدا على أن المخاوف المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي يجب التعامل معها "من خلال الآليات التي تم التأسيس لها بموجب الاتفاق".

وأوضح غوتيرش أن الاتفاق النووي مع طهران "إنجاز هام لمنع انتشار الأسلحة النووية، وللدبلوماسية وأسهم في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا أن إيران تنفذ التزاماتها النووية بموجب الإتفاق.

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ووافق ترامب الجمعة على تمديد العمل بوقف العقوبات الأمريكية ضد إيران، لكنه حذر من أن هذه هي "الفرصة الأخيرة" لإصلاح الاتفاق معها، مطالبا بأن يقوم المشرّعون الأمريكيون والحلفاء الأوروبيون بإصلاح "العيوب الكارثية" في الاتفاق.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله