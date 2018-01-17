رومانيا .. تكليف مرشحة الاشتراكيين الديمقراطيين بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيوريكا دانتشيلا، بتشكيل الحكومة في البلاد.

وقال الرئيس الروماني في كلمة له، بثها التلفزيون الحكومي اليوم الأربعاء: "بعد دراسة كافة الحجج، وآخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي في البرلمان، قررت منح الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرصة أخرى، وتعيين السيدة دانتشيلا، التي رشحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي"رئيسة للحكومة.

ودعا يوهانيس إلى إتمام تشكيل الحكومة قبل 1 فبراير/شباط المقبل، ليكون بمقدور الحكومة الجديدة بدء العمل بسرعة. وشدد على أنه على الحزب الاشتراكي الديمقراطي "تحقيق نتائج".

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وأصبحت فيوريكا دانتشيلا (54 عاما) أول امرأة تترأس الحكومة في رومانيا. وهي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي منذ عام 2009. وأمامها 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة ووضع برنامج لها.

وتشهد رومانيا أزمة سياسية في الفترة الأخيرة، حيث شهدت استقالة حكومتين خلال عام واحد. فقد استقال رئيس الوزراء الأسبق سورين غرينديانو في يونيو/حزيران بعد رئاسته للحكومة لفترة أقل من 6 أشهر، وفي 15 يناير/كانون الثاني الجاري استقال خلفه ميهاي تودوس بعد 6 أشهر تقريبا أيضا، وسط خلافات وصراعات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.

المصدر: تاس

أنطون زوييف