مصادر: زعيم طالبان وافق على لقاء في إسلام آباد للتفاوض مع كابل

قال مسؤولان رفيعا المستوى في "طالبان أفغانستان" إن وفدا مدعوما من زعيم الحركة هيبة الله أخندزادة، زار العاصمة الباكستانية، الاثنين الماضي لبحث إمكانية إحياء عملية السلام مع كابل.

ولم يتضح إن كان اللقاءات مع ممثل عن سياسي أفغاني بارز قد أثمرت تقدما ما، علما أن محاولات متكررة، منذ 2015، لاستئناف الحوار المباشر بين "طالبان" والحكومة الأفغانية باءت بالفشل.

إقرأ المزيد

يذكر أن محادثات إسلام آباد جاءت بعد لقاء آخر من هذا القبيل، عقد في تركيا أواخر الأسبوع الماضي بين أشخاص على صلة بـ"طالبان" وممثلين عن "الحزب الإسلامي"، وهو حزب كان رئيسه، المتحالف سابقا مع "طالبان"، ألقى سلاحه العام الماضي ليعود إلى الحياة السياسية في أفغانستان.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أنه لا يعرف شيئا عن المباحثات في إسلام آباد، فيما لم تؤكد "طالبان" عقدها أيضا. يذكر أن كلا الطرفين نفيا المشاركة في اللقاء في تركيا.

لكن المسؤولين الكبيرين في "طالبان" اللذين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أفادا بأن زعيم الحركة، هيبة الله آخندزادة، وافق على إجراء محادثات أولية في العاصمة الباكستانية.

من جهته، أعلن الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان، أن اللقاء في تركيا جرى في غياب ممثلين شرعيين عن "طالبان"، مضيفا أن ثمة "لعبة للاستخبارات" تهدف إلى التشهير بالحركة وتقويض "عملية السلام الحقيقية"، مجددا موقف "طالبان" القائل إن مفاوضات السلام الحقيقية يمكن أن تبدأ فقط بعد خروج جميع القوات الأجنبية من أفغانستان.

المصدر: رويترز

قدري يوسف