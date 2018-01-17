الناتو: روسيا عادت لتصبح منافسا استراتيجيا للحلف

عادت روسيا إلى وضعها منافسا استراتيجيا للناتو ما يفرض على الحلف تغيير استراتيجيته، حسبما قال القائد العام لقوات الناتو في أوروبا الجنرال كيرسيس سكاباروتي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع لجنة الناتو العسكرية على مستوى رؤساء هيئات الأركان في بروكسل، اليوم الأربعاء، قال سكاباروتي: "إن عودة روسيا بصفتها منافسا استراتيجيا وتصاعد حالة عدم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى الإرهاب، كلها عوامل تؤثر على استراتيجيتنا".

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وأشار المسؤول الأطلسي إلى ضرورة أن يبذل الحلف جهودا لمنع روسيا من تجاوزه في عدد من المجالات العسكرية، موضحا: هناك مجالات كان التفوق فيها لنا. لكن إذا بقينا مكتوفي الأيدي سنخسر مواقعنا الريادية بعد خمس سنوات".

من جهته قال رئيس اللجنة العسكرية بيتر بافل إن روسيا "تمثل تحديا لأمننا"، مشيرا إلى الأحداث في القرم وفي شرق أوكرانيا وفي منطقة البحر المتوسط. وبحسب بافل فإن روسيا تفرض نفسها كـ"منافس ند للناتو" لذا يتابع الحلف عن كثب تحركات قواتها المسلحة وعملية تحديث الجيش الروسي.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف