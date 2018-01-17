نزارباييف: العلاقات بين روسيا وأمريكا "وصلت إلى الصفر"

رثى رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، أثناء محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لحال العلاقات الروسية الأمريكية، وقال أنها "وصلت إلى الصفر".

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وفي ختام المحادثات التي عقدت بين الرئيسين في واشنطن، أدلى ترامب ونزارباييف ببيانات مشتركة للصحافة تم بثّها على قناة يوتيوب الرسمية للبيت الأبيض.

وفى كلمته، تناول نزارباييف، لدى تعليقه على الوضع المحيط بكوريا الديمقراطية، العلاقات الروسية الأمريكية، وأعرب عن أسفه لانخفاض مستواها إلى درجة التجمد.

وقال رئيس كازاخستان : "إن الولايات المتحدة والصين وروسيا هي وحدها التي تستطيع حل مشكلة كوريا الشمالية، ولهذا السبب فان جيراننا مهتمون بطبيعة الحال بالعلاقات السياسية التي وصلت إلى الصفر بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأبلغ البيت الأبيض أيضا أن نزارباييف شكر الزعيم الأمريكي على كرم ضيافته ودعاه لزيارة كازاخستان في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس