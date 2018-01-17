واشنطن تخصص أموالا لتدفق المعلومات و"لحقوق الإنسان" في كوريا الشمالية

أعلن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلاقات العمل، بوزارة الخارجية الأمريكية، عن مناقصة للمنظمات المهتمة بمشروعات دعم حقوق الإنسان والتدفق الحر للمعلومات على أراضي كوريا الشمالية.

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وقال المكتب في بيان نشره يوم الثلاثاء :"إن مناقصة مفتوحة تعلن للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات لخدمة المشروعات التي تدعم السياسات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وزيادة الشفافية وتدفق المعلومات مجانا من وإلى كوريا الديمقراطية".

وكشف البيان أن الولايات المتحدة ستخصص مبلغا إجماليا لهذه الأهداف، يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار هذا العام.

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ومن المتوقع أن تخصص واشنطن "لتحفيز التدفق الحر للمعلومات في كوريا الديمقراطية" مليون دولار على أن يتم تخصيص الـ 500 ألف دولار الأخرى "لتعزيز حقوق الإنسان والشفافية".

وفى إطار المشروعات المستقبلية، تعتزم الولايات المتحدة تنظيم "وصول مواطني كوريا الشمالية إلى معلومات مستقلة تمثل وجهات نظر مختلفة" و "زيادة الضغط الدولي على حكومة البلاد للوفاء بالتزاماتها بضمان حقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس



