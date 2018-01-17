بعد 9 أشهر من الحجب.. ويكيبيديا تنتظر أن تكون متاحة للأتراك من جديد

تنتظر قيادة موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية المفتوحة رفع الحجب عن الموقع في تركيا بعد أن صحح محرروها المقالين اللذين أثارا غضب السلطات التركية.

ونقلت صحيفة "خبر تورك" عن المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيبيديا، كاثرين ماهر، قولها إن ويكيبيديا قامت بتغيير وحذف المحتويات الزائفة التي تتضمن معلومات عن تركيا كدولة تؤيد العنف في سوريا وتتعاون مع جماعات إرهابية.

وأعربت ماهر عن أملها في أن السلطات التركية سترفع الحجب عن ويكيبيديا في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنها تنتظر من أنقرة التحقق من محتوى الموقع.

وأشارت ماهر إلى أن ويكيبيديا التركية تحتوي على أكثر من 300 ألف مقالة، مؤكدة أن المحررين يعولون على زيادة هذا العدد إلى مليون بعد رفع الحظر.

وكانت السلطات التركية قد منعت رعاياها من الوصول إلى الموقع في أبريل/نيسان الماضي، مفسرة هذا القرار بالمحتويات المغلوطة في مقالين نشرا على موقع ويكيبيديا الانجليزية.

وأوضحت ماهر أن السلطات التركية بعثت طلبا لحذف محتويات المقالين من الموقع لا إلى قيادة مؤسسة ويكيميديا مباشرة، بل إلى خط التبرعات المتعاون مع المؤسسة، مضيفة: "لم نتمكن من الرد على هذا الطلب قبل أن ترفع السلطات التركية حظرها على الموقع. أوعزت تركيا لنا بحذف هذين المقالين دون الإشارة إلى الأسباب . لا نقبل رقابة علينا وفي مثل هذه الحالات ندرس المقال بعناية من حيث موضوعيته ومصداقية المصدر وصحة الإشارات".

يذكر أن المقالين اللذين خضعا للتدقيق، حسب قول ماهر، من الممكن التعرف عليهما على موقع ويكيبيديا الانجليزي وهما لا يزالان يحتويان على المعلومات عن صلة أنقرة بالجماعات المقاتلة في سوريا.

المصدر: تاس + dailysabah