تيلرسون يصلح ما أفسده ترامب!

أعرب وزير خارجية أمريكا، ريكس تيلرسون، عن اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع دول إفريقيا، في محاولة لرأب الصدع الذي أحدثه وصف الرئيس دونالد ترامب المهين.

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وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في فانكوفر بكندا، وبث مباشرة على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، سأل الصحفيون الوزير تيلرسون عما إذا كانت علاقات واشنطن مع الدول الإفريقية مهددة بسبب التصريحات القاسية للرئيس دونالد ترامب؟.

فأجاب وزير الخارجية الأمريكي عن هذا السؤال بشكل موارب وغير مباشر قائلا: "إن لدينا علاقات إيجابية جدا مع الدول الإفريقية، ونحن نتعاون في عدد من القضايا في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية، واعتقد أن قادتهم يعرفون أن الولايات المتحدة تريد مواصلة تطوير هذه الشراكة".

وأعرب تيلرسون عن أمله في أن "تكون دول إفريقيا راغبة أيضا بذلك".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس