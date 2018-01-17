مقتل 7 بوذيين برصاص الشرطة في ميانمار

قتلت الشرطة في ميانمار 7 متظاهرين بوذيين وجرحت 13 آخرين، أمس الثلاثاء، بالرصاص الحي لمنعهم من اقتحام مبنى رسمي في ولاية راخين.

وقال ميو سوي المتحدث باسم الشرطة إن: "7 أشخاص قتلوا و13 أصيبوا بجروح في مروك يو" في راخين، الولاية الواقعة في غرب البلاد والتي تشهد منذ آب/أغسطس أعمال عنف استهدفت خصوصا أقلية الروهينغا المسلمة.

وأوضح المتحدث أن: "قوات الأمن طلبت من الحشد التفرق وأطلقت في الهواء أعيرة تحذيرية ورصاصا مطاطيا ولكن دون جدوى، ما اضطرها لأن تطلق الرصاص الحي لتفريقهم".

وأضاف أن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة 20 شرطيا بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين.

واندلعت أعمال الشغب بسبب حظر السلطات تظاهرة دعا إليها القوميون إحياء لذكرى مملكة راخين البوذية.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا