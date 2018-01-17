بيونغ يانغ ترسل 230 مشجعا برفقة وفدها للأولمبياد الشتوي

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية سترسل نحو 230 شخصا كوفد تشجيع واحد إلى الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في بيونغ تشانغ الشهر القادم.

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وتم الاتفاق على ذلك أثناء جولة جديدة من المحادثات الثنائية جرت اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن الطرفين تبادلا آراءهما بشأن بعض الملفات بما فيها عدد المشاركين في المجموعة الأولمبية لكوريا الشمالية والفعاليات الثقافية المشتركة واستخدام منتجع "ماسيكريونغ" للتزلج في كوريا الشمالية.

وكانت الكوريتان منذ الأسبوع الماضي تجريان محادثات بشأن مشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في بيونغ تشانغ .

المصدر: رويتز

أولغا رودكوفسكايا