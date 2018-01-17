ذيل ديناصور من المغرب لإنقاذ التعليم في المكسيك

من المنتظر أن يطرح ذيل ديناصور منقرض عثر عليه في المغرب للبيع في مزاد بالمكسيك، لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان في سبتمبر/أيلول الماضي أضرارا بها.

وأفادت دار مورتون للمزادات، أمس الثلاثاء، بأن ذيل الديناصور، الذي يبلغ طوله 4 أمتار، ويزن 180 كيلوغراما، سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95805 ملايين دولار).

وأي مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة "بي.بي.في.إيه بانكامر"، لتمويل إعادة بناء نحو 5 آلاف مدرسة متضررة.

وقال أدولفو ألبو من المؤسسة: "التعليم عنصر على قدر هائل من الأهمية بالنسبة للبلد، عنصر للحراك الاجتماعي ولهذا السبب ندعم إعادة بناء المدارس".

وأشار إلى أن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.

ويعود الذيل لديناصور طوله 17 مترا، ويزن 22 طنا، كان يعيش بين جبال الأطلس في المغرب، في الفترة الجوراسية الوسطى، قبل نحو 165 مليون عام. وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب، ذات الأربعة أرجل، ويعتبر من بين أضخم الحيوانات على الأرض.

وأودى زلزالان ضربا المكسيك، بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا، وتسببا في أضرار بمليارات الدولارات.

المصدر: رويترز

رُبى آغا