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بعد شهرين على فقدانها.. استمرار البحث عن الغواصة الأرجنتينية

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بعد شهرين على فقدانها.. استمرار البحث عن الغواصة الأرجنتينية
AFP Handout / ARGENTINE NAVY
الغواصة الأرجنتينية المفقودة "سان خوان"
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أعلنت البحرية الارجنتينية يوم الاثنين أن عمليات البحث في المحيط الأطلسي عن غواصتها المفقودة منذ شهرين تتواصل على الرغم من عدم العثور على أي خيط يدل إلى مكان وجودها أو مصير طاقمها.

وقال المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية إنريكي بالبي خلال مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس، إن السفينة الروسية "يانتار" المتخصصة بسبر أعماق المحيطات كان يفترض أن توقف مساهمتها في أعمال البحث عن غواصة "سان خوان"، لكنها تلقت أمرا من موسكو بالاستمرار في مهمتها.

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وأضاف إنريكي بالبي "ما من مهلة نهائية في ما يتعلق بعمليات البحث".

وأوضح أنه إذا لم يتم العثور على الغواصة عند انتهاء مهمة "يانتار"، السفينة الأكثر تطورا في مجال سبر أعماق المحيطات والمزوّدة بغواصة صغيرة قادرة على الغوص لعمق 6 آلاف متر، فإن بوينوس آيرس تعتزم الاستعانة بخدمات شركة خاصة في هذا المجال بسبب افتقارها إلى التكنولوجيا اللازمة.

وفقدت الغواصة في المحيط الأطلسي في 15 نوفمبر 2017 وأكدت البحرية الأرجنتينية أنها قطعت الأمل في العثور على ناجين لكنها ستواصل البحث إلى أن تعثر عليها.

وكانت الغواصة قد أبحرت الأحد 11 نوفمبر من أوشوايا في أقصى جنوب القارة الأمريكية متوجهة إلى قاعدة مار ديل بلاتا البحرية مرفأ رسوها.

جدير بالذكر أن الأرجنتين ضمّت هذه الغواصة إلى أسطولها عام 1985 بعيد حرب فوكلاند (1982) التي خسرت خلالها غواصة واحدة.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي

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