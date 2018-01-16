أردوغان للناتو: نرفض خطوة واشنطن وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان أمننا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ رفضه المطلق تشكيل واشنطن "قوة أمنية حدودية" شمالي سوريا قوامها الأكراد.

وذكرت الرئاسة التركية لوكالة "الأناضول" أن أردوغان جدد التأكيد لستولتنبيرغ أن "هذه المحاولة لن تخدم وحدة سوريا واستقرارها".

وأشار إلى أنه ليس من الممكن فهم تعاون بعض الحلفاء مع "المنظمات الإرهابية"، وتعهد باتخاذ بلاده "كافة التدابير الضرورية للحفاظ على أمنها القومي في إطار حقوقها النابعة من القانون الدولي في مواجهة التطورات الأخيرة في سوريا".

وأضاف أن تركيا "ستوضح للأمريكيين على كافة المستويات، أنها لن تبقى متفرجة على تشكيل قوة إرهابية على الجانب الآخر من حدودها".

من جهته، اعتبر ستولتنبرغ أن "تركيا محقة في المخاوف التي تبديها في هذه المسألة"، مؤكدا أن لديها الحق الطبيعي في حماية نفسها من الهجمات الإرهابية.

ولفت إلى أن "تركيا بلد مهم في الناتو"، وأنه "لم تتم استشارته بصدد تشكيل القوة المذكورة شمالي سوريا"، مشيرا إلى "أهمية الحوار الشفاف بين الحلفاء من أجل حل هذه المشكلة".

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان