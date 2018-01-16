الشرطة الفنزويلية تعلن تصفية الضابط المنشق أوسكار بيريز

أعلنت الداخلية الفنزويلية اليوم الثلاثاء عن تصفية الضابط المنشق أوسكار بيريز بعد قتاله قوات الأمن واعتدائه على المباني العامة منذ الصيف الماضي.

وأكد وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول القضاء على مجموعة من 7 مسلحين بينهم أوسكار بيريز، ومقتل اثنين من رجال الشرطة أثناء عملية أمنية في ضواحي كراكاس.

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وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 5 مسلحين ومقتل عدد آخر منهم، دون تحديد مصير بيريز الذي استهدفته العملية الأمنية بالذات.

والجدير بالذكر، أن ضابط الشرطة أوسكار بيريز، اختطف مروحية في يونيو/حزيران الماضي وأطلق منها النار على مقرات وزارة الداخلية والمحكمة العليا، واستهدفها بالقنابل.

وفي وقت لاحق نشر كلمة، أعلن فيها عزمه محاربة على "الحكومة الاستبدادية"، فيما اعتبرته السلطات الفنزويلية "إرهابيا متطرفا"، وشنت حملة أمنية واسعة النطاق لاعتقاله.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف