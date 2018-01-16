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البنتاغون ينفي تزويده أكراد عفرين بمنظومات دفاع جوي

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البنتاغون ينفي تزويده أكراد عفرين بمنظومات دفاع جوي
Reuters Jason Reed
البنتاغون
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نفى البنتاغون تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة سلمت شاحنة من صواريخ أرض-جو إلى الفصائل الكردية المسيطرة على منطقة عفرين السورية الحدودية مع تركيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أدريان رانكين-غالاوي، أن واشنطن لم تزود الفصائل الكردية المتحالفة معها بمنظومات دفاع جوي محمولة.

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وجاءت هذه التصريحات تعليقا على تقرير نشرته وكالة "المصدر نيوز" ونقلت فيه عن مصادر سورية معارضة أن الأكراد في عفرين حصلوا  الأسبوع الماضي على شحنة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة، ضمن صفقة سرية بين الطرفين.

وذكرت المصادر، أن تسليم هذه الأسلحة جاء خارج إطار التحالف الدولي، مرجحة أن تهدف الصفقة إلى تعزيز قدرات الأكراد في وقت أعلنت فيه أنقرة عن استعدادها لشن عملية عسكرية بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" لتمشيط عفرين ومنبج من "وحدات حماية الشعب" الكردية.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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