إدانة أكثر من 500 متهم بالإرهاب في الولايات المتحدة خلال 15 عاما

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ما لا يقل عن 549 شخصا أدينوا بقضايا الإرهاب في الفترة بين 11 سبتمبر/أيلول 2001، ونهاية 2016.

وجاء في تقرير للوزارة، أن 402 من هؤلاء، ولدوا خارج الولايات المتحدة، ومنهم 254 شخصا لا يعتبرون مواطنين أمريكيين، و148 ولدوا في الخارج وحصلوا على الجنسية الأمريكية، و147 منهم فقط يحملون الجنسية الأمريكية بالمولد.

وأشير في التقرير إلى أنه في الفترة ذاتها تم طرد 1716 أجنبيا من الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي عام 2017 تم منع 2554 أجنبيا من دخول الأراضي الأمريكية، كانت أسماؤهم على قوائم مكتب التحقيقات الفدرالي للاشتباه بضلوعهم في جرائم إرهاب.

والجدير بالذكر، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستين نيلسن التي رفعت هذا التقرير إلى لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكدت خلال جلسة الاستماع للتقرير، أن ترحيل المهاجرين ليس من أولويات الإدارة الأمريكية.

ويأتي التقرير على خلفية صراع بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسلطات القضائية حول قوانين الهجرة، حيث كان تشديد التشريعات الأمريكية في هذا المجال أحد وعود ترامب أثناء حملته الانتخابية سنة 2016.

المصدر: تاس، CBS

أنطون زوييف