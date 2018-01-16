اليونان وقبرص والأردن تؤكد وجوب تحديد وضع القدس في إطار حل شامل

دعا قادة اليونان وقبرص والأردن أثناء قمة ثلاثية في نيقوسيا إلى وجوب تحديد وضع مدينة القدس ضمن إطار تسوية شاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

ووقع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والملك الأردني عبد الله الثاني بيانا مشتركا يطالب بذلك خلال قمتهم الثلاثية والأولى من نوعها.

وجاء في البيان: "نتمسك بموقفنا المشترك بأن وضع القدس، يجب أن يتم تحديده في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل خطوط حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وأعرب القادة الثلاثة عن تقدير "المساهمة البناءة والمهمة" للأردن في عملية السلام وجهود الملك عبد الله الثاني في "الدفاع عن المواقع المقدسة في المدينة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

تجدر الإشارة إلى أن قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها أثار غضب البلدان العربية والإسلامية وحتى حلفاء الولايات المتحدة حول العالم.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين