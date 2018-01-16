غرق 194 مهاجرا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمصرع أكثر من 190 مهاجرا غرقا في مياه البحر المتوسط ووصول حوالي ألفي لاجئ إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المنظمة أن 194 مهاجرا لقوا مصرعهم غرقا في البحر المتوسط خلال الأيام الـ16 الأولى من هذا العام، بينهم 176 مهاجرا غرقوا قبالة السواحل الليبية، و16 مهاجرا بين المغرب وإسبانيا، واثنان قبالة سواحل الجزائر.

وأضافت أن 1916 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى القارة الأوروبية خلال الأسبوعين الأولين من العام الجاري، منهم 841 إلى إيطاليا، و614 إلى اليونان، و461 إلى إسبانيا، وذلك قياسا بـ3046 مهاجرا وصلوا إلى أوروبا في الفترة نفسها سنة 2017.

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تشهد منذ سنوات عديدة موجة هجرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وناجمة عن عدد من النزاعات المسلحة والمشكلات الاقتصادية الحادة في الشرق الأوسط وبلدان إفريقية.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين