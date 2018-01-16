إسرائيل والهند تبحثان تشغيل خط جوي عبر السعودية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أن الهند وإسرائيل تبحثان إمكانية تشغيل شركة Air India خطا جويا مباشرا بين نيودلهي وتل أبيب عبر المجال الجوي السعودي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن المسألة طرحت خلال المباحثات بين رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار زيارته الحالية للهند.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشغيل الجانب الهندي للرحلات المباشرة مع إسرائيل في حال موافقة السعودية على استخدام أجوائها بهذا الغرض، سيسهم في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والهند ورفع تطبيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد نوعيا.

وذكرت أن المقترح بادرت به الهند ويأتي سعيا منها إلى تقليص مدة رحلاتها إلى إسرائيل بواقع ساعتين وخفض أسعار تذاكر السفر مما سيزيد من عدد السياح بين إسرائيل والهند بشكل ملحوظ.

وأضافت أن زيارة نتنياهو للهند أثمرت عن توقيع 9 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والسينما وأمن الإنترنت والفضاء والتنقيب عن النفط والغاز.

المصدر: ynetnews.com

إينا أسالخانوفا